Jankto show sui social L' imitazione di Del Neri è uno spasso

Jakub Jankto ha pubblicato un nuovo video sui social in cui imita il suo ex allenatore Luigi Del Neri, durante il periodo all'Udinese. La scena ha attirato l'attenzione degli utenti per la sua comicità. Jankto, noto per le sue attività sui social, ha condiviso questa imitazione come parte delle sue ultime pubblicazioni. Il video sta facendo discutere tra i follower.