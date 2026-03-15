Jankto show sui social L' imitazione di Del Neri è uno spasso
Jakub Jankto ha pubblicato un nuovo video sui social in cui imita il suo ex allenatore Luigi Del Neri, durante il periodo all'Udinese. La scena ha attirato l'attenzione degli utenti per la sua comicità. Jankto, noto per le sue attività sui social, ha condiviso questa imitazione come parte delle sue ultime pubblicazioni. Il video sta facendo discutere tra i follower.
Continuano le curiose "trovate" di Jakub Jankto sui suoi canali social. Al centro dell'ultimo video il suo ex allenatore Luigi Del Neri ai tempi dell'Udinese. L'imitazione del tecnico è veramente esilarante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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