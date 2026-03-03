Guido Crosetto bloccato in vacanza a Dubai fa impazzire i social | dall’imitazione di Crozza ai meme esilaranti

Guido Crosetto, ministro di Fratelli d’Italia, si trova attualmente in vacanza a Dubai e ha suscitato numerose reazioni sui social. Tra le immagini che lo ritraggono imitato da un comico e i meme creati dagli utenti, la sua situazione ha attirato l’attenzione di molti. Al di là delle tensioni politiche, questa vicenda è diventata uno dei temi più discussi online in questi giorni.

Con ironia e sarcasmo, tutti commentano l’imbarazzante figuraccia del ministro piemontese che non sapeva niente della guerra in Iran Tra l’irresistibile imitazione di Maurizio Crozza e i meme esilaranti pubblicati dagli utenti, al di là delle polemiche politiche, l’incredibile figuraccia di Guido Crosetto (Fratelli d’Italia) è uno dei temi più discussi anche sui social network. Il ministro della difesa, piemontese, è rimasto bloccato fino a domenica 1 marzo a Dubai, in vacanza. Qui, venerdì 27 febbraio aveva raggiunto i familiari, viaggiando senza scorta. Non sapeva niente dell’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, per cui è stato chiuso lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

