Super Bowl i Seahawks stracciano i Patriots Trionfo per il rapper Bad Bunny ma Trump sui social |  Show tra i peggiori di sempre

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK - Una partita di football poco competitiva tra i Seahawks e i Patriots che si è conclusa 29 a 13. Uno spettacolo quasi tutto in spagnolo del cantante Bad Bunny per celebrare la sua cultura portoricana come parte della cultura americana (gli abitanti di Portorico sono cittadini americani) che ha commosso fino alle lacrime molti immigrati ispanici che lo guardavano in tv ma è stato criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump («Nessuno riesce a capire cosa sta dicendo questo tizio»; «assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre»). Dodici pubblicità per l’Intelligenza artificiale, e solo un paio per la birra (spot un tempo onnipresenti al Super Bowl), e uno per Gesù alla fine (il costo medio è di 8 milioni per 30 secondi di pubblicità). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La notte del Super Bowl si è conclusa con una vittoria netta dei Seahawks sui Patriots, lasciando il pubblico senza parole.

I Seahawks di Seattle hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno facilmente battuto i Patriots di Boston con un punteggio di 29 a 13.

Super Bowl: i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa il rapper Bad BunnyHalf time all'insegna dell'unità delle Americhe, per Trump «uno spettacolo tra i peggiori di sempre». Sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin ... msn.com

Super Bowl 2026, i Seahawks travolgono i Patriots di TrumpLa squadra di Seattle ha dominato la finale contro il team di Bostonil, conquistando il secondo titolo del campionato statunitense di football. Nella grande notte sportiva protagonista anche il cantan ... tg24.sky.it

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com