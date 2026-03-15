Jacob Elordi, attore che ha raggiunto una grande popolarità grazie alle sue interpretazioni, è stato recentemente al centro dell’attenzione per aver assunto un comportamento considerato inappropriato durante un evento pubblico. La sua carriera, iniziata con ruoli in produzioni televisive e cinematografiche, ha portato il suo nome sotto i riflettori, ma ora si trova coinvolto in una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media.

Jacob Elordi è senza ombra di dubbio uno degli attori più richiesti del momento e continua a sorprendere con le sue interpretazioni, passando da un personaggio all’altro con incredibile capacità attoriale. Dopo essere diventato uno degli volti più desiderati di Hollywood grazie al successo di Euphoria e al fascino magnetico mostrato in Saltburn, l’attore australiano ha deciso di mettersi alla prova con un ruolo completamente diverso da quelli che lo hanno reso famoso. Nel nuovo film Frankenstein diretto da Guillermo del Toro, Elordi interpreta infatti la Creatura, e per farlo ha affrontato una trasformazione fisica e mentale tutt’altro che semplice, mettendosi letteralmente nei panni di un “mostro”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jacob Elordi, il sex symbol da Oscar diventato mostro

Articoli correlati

Jacob Elordi: dopo Cime Tempestose, il 2026 sarà l’anno degli OscarIl 2026 si presenta come l’anno della consacrazione definitiva per Jacob Elordi, attore australiano che ha appena ottenuto una candidatura agli Oscar...

Jacob Elordi reagisce alla sua prima nomination agli Oscar: "Festeggio con mia mamma e il cane’”Con la sua prima nomination agli Oscar per Frankenstein, Jacob Elordi entra ufficialmente nella stagione dei premi che contano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jacob Elordi

Discussioni sull' argomento Il nuovo James Bond riparte da Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Olivia Dean? Tutti i segreti di Bond 26; Jacob Elordi, i retroscena su Frankenstein: dieta e trucco estremo; Da Chalamet a Elordi, i 'noodles boys' conquistano Hollywood; Jacob Elordi: Mi godo il cibo, non lo trasformo in una gabbia di regole. Colazione, pranzo e cena, la dieta per Frankenstein.

In gara agli Oscar come miglior film. Quante possibilità ha secondo voi di vincere E Jacob Elordi facebook