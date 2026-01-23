Jacob Elordi reagisce alla sua prima nomination agli Oscar | Festeggio con mia mamma e il cane’

Jacob Elordi, noto attore, commenta con semplicità la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo in Frankenstein. Ha condiviso il momento speciale con la mamma e il cane, sottolineando l’importanza delle persone care nel raggiungimento di questo traguardo. La sua candidatura segna un importante passo nella sua carriera, aprendo nuove prospettive nel panorama cinematografico internazionale.

Con la sua prima nomination agli Oscar per Frankenstein, Jacob Elordi entra ufficialmente nella stagione dei premi che contano. L'attore racconta l'emozione, il legame profondo con il personaggio e i piani modestissimi per festeggiare. La mattina delle nomination agli Oscar è un rito che può travolgere anche i più navigati, figuriamoci un ventottenne alla sua prima candidatura: Jacob Elordi l'ha vissuta nel modo più umano possibile, addormentato con un libro, svegliato dalla madre, e improvvisamente consapevole che la sua carriera ha appena cambiato passo. Un risveglio da Oscar Per chi segue Jacob Elordi, il 2026 sarà ricordato come l'anno della svolta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

