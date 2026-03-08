Jacob Elordi | dopo Cime Tempestose il 2026 sarà l’anno degli Oscar

Jacob Elordi, attore australiano, si sta preparando a un 2026 che potrebbe segnare il suo debutto tra i grandi con una candidatura agli Oscar. Dopo aver recitato in Frankenstein, il suo nome è stato incluso tra i possibili contendenti ai premi cinematografici. La sua partecipazione al film ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, rendendolo uno dei nomi più discussi della stagione.

Il 2026 si presenta come l’anno della consacrazione definitiva per Jacob Elordi, attore australiano che ha appena ottenuto una candidatura agli Oscar grazie alla sua interpretazione nella pellicola Frankenstein. Mentre il mondo del cinema attende con impazienza la cerimonia dei premi, lo stesso Elordi sta già lavorando a due nuovi progetti ambiziosi: Outer Dark e Dog Stars. Questi film segnano un’evoluzione professionale verso ruoli più complessi e generi diversi, confermando la sua versatilità dopo il successo di Cime Tempestose. La carriera dell’attore nato a Brisbane nel 1997 è stata caratterizzata da una rapida ascesa internazionale, iniziata con serie televisive come The Kissing Booth ed Euphoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

