Simulazione Bastoni niente prova TV dopo l’episodio con Kalulu in Inter Juve Ecco il motivo

Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l’episodio con Kalulu nel derby d’Italia di ieri sera. La decisione arriva perché gli arbitri non hanno ritenuto necessario rivedere l’azione, anche se alcuni tifosi avevano chiesto un controllo approfondito.

Simulazione Bastoni, niente prova TV per il difensore dopo l'episodio con Kalulu nel derby d'Italia di ieri sera. Ecco il motivo. La Juve deve fare i conti con una doppia beffa dopo la sconfitta di San Siro. Il post-partita continua a far discutere, spostando l'attenzione dal campo alle scrivanie del Giudice Sportivo. Al centro della bufera è finito Alessandro Bastoni, accusato di aver accentuato vistosamente una caduta per indurre l'arbitro all'errore. L'episodio ha causato l'espulsione di Pierre Kalulu, costretto ad abbandonare il campo per doppia ammonizione lasciando la squadra in inferiorità numerica nel momento cruciale.

Il punto 4 dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva chiarisce quali comportamenti costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della prova TV.

Gianluca Rocchi è stato chiaro: "Ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano di fregarci in tutti i modi". Alessandro Bastoni ha provocato il secondo giallo a Kalulu.