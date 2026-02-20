Juventus l’interista La Russa su Bastoni-Kalulu Rubare ai ladri è bello!

Ignazio La Russa, politico e tifoso interista, ha commentato il caso Bastoni-Kalulu durante un’intervista a Telelombardia. La sua frase controversa, “Rubare in casa di chi ruba non è poi così grave… Siamo sempre in credito”, ha attirato l’attenzione. La dichiarazione si riferisce alle azioni di Bastoni e Kalulu nel recente match Inter-Juventus, dove i giocatori sono stati coinvolti in episodi discutibili. La Russa ha fatto leva sulla rivalità tra le due squadre per giustificare le sue parole, suscitando reazioni contrastanti.