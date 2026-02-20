Juventus l’interista La Russa su Bastoni-Kalulu Rubare ai ladri è bello!
Ignazio La Russa, politico e tifoso interista, ha commentato il caso Bastoni-Kalulu durante un’intervista a Telelombardia. La sua frase controversa, “Rubare in casa di chi ruba non è poi così grave… Siamo sempre in credito”, ha attirato l’attenzione. La dichiarazione si riferisce alle azioni di Bastoni e Kalulu nel recente match Inter-Juventus, dove i giocatori sono stati coinvolti in episodi discutibili. La Russa ha fatto leva sulla rivalità tra le due squadre per giustificare le sue parole, suscitando reazioni contrastanti.
“Rubare in casa di chi ruba non è poi così grave. Siamo sempre in credito”. Ignazio La Russa si esprime ai microfoni di Telelombardia, sul ‘caso Bastoni’ che ha condizionato Inter-Juventus. Le sue parole riportate da Androkonos. La Russa commenta la partita “Dopo l’1-1 abbiamo preso 2 pali e in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
