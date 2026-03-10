Oggi in televisione si svolge la partita tra Italia e Stati Uniti nel contesto del World Baseball Classic 2026. La Nazionale italiana, dopo aver battuto Brasile e Gran Bretagna, si prepara a sfidare gli USA, considerati una delle squadre più forti del torneo. La partita è prevista con orario e programma specifico, e sarà disponibile anche in streaming.

Si alza la posta in palio al World Baseball Classic 2026. Dopo le vittorie contro Brasile e Gran Bretagna, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare la grande corazzata degli USA. Sarà una sfida in notturna per il nostro fuso orario, in quanto l’inizio del match è fissato per le ore 2:00 di questa notte. Sono passati sedici anni dal precedente tra la compagine azzurra e quella a stelle strisce. Nel 2013 gli States vinsero con il risultato di 2-6, dopo aver patito per ben quattro inning la buona fattura dei nostri ragazzi. Non è ancora stato comunicato il lanciatore designato. Ma, visto, il contesto, non è difficile ipotizzare la presenza di un big. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-USA oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Articoli correlati

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA.

Leggi anche: Italia-Brasile oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

usa vs mexico mexico vs usa baseball 2026 mexico vs usa wbc mexico vs usa baseball where to watch

Una raccolta di contenuti su World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic, l'Italia si scatena in attacco e supera in rimonta la Gran Bretagna; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive.

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l'Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa ... oasport.it

World Baseball Classic 2026: le partite dell’Italia si vedranno in tv anche in chiaro!Arriva una novità importante per gli appassionati italiani di sport ed in particolare di baseball, infatti la Rai ha trovato un accordo per trasmettere le ... oasport.it

L’ITALIA AL WORLD BASEBALL CLASSIC IN DIRETTA SULLA RAI Colpo di scena Un bel colpo di scena A cominciare dal terzo incontro, domani notte (dall’1.50) contro gli Stati Uniti, l’Italia andrà in diretta su RaiSport #ItaliaBaseball #GliAzzurri #baseball # - facebook.com facebook

HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com