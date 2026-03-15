Italia-Spagna | il pass storico per i Mondiali 2026

Stasera alle 22:00, la nazionale italiana di basket femminile affronta la Spagna nel girone B delle qualificazioni per i Mondiali del 2026. La partita si svolge in Italia e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in vista della fase di qualificazione. La sfida si gioca con l’obiettivo di ottenere una vittoria decisiva nel percorso verso il torneo mondiale.

Questa sera alle 22:00, la nazionale italiana di basket femminile sfida la Spagna nel girone B delle qualificazioni per il Mondiale 2026. Una vittoria contro le vice-campioni d’Europa proietterebbe l’Italia ai Mondiali di Berlino a settembre, dopo un’assenza di trentadue anni dall’ultima apparizione nel 1996. L’incontro si inserisce in un torneo che assegna gli ultimi posti disponibili per la rassegna mondiale tedesca. Le azzurre, guidate dal CT Andrea Capobianco, hanno già dimostrato solidità con il bronzo all’EuroBasket 2025, dove avevano messo in difficoltà il Belgio, poi vincitore della competizione. La posta in palio è massima: staccare il pass storico richiede una prestazione vincente contro una squadra spagnola che conta due vittorie nelle prime due partite, esattamente come l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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