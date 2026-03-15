Italia-Spagna oggi in tv Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 22:00 italiane si gioca Italia-Spagna a San Juan, Porto Rico, nel quarto match delle Qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. L’Italia affronta la Spagna nel girone B in una sfida trasmessa in diretta. La partita si svolge nel contesto delle qualificazioni ufficiali per il torneo mondiale.

Quarto impegno per l’Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che oggi domenica 12 marzo affrontano alle 22:00 ora italiana a San Juan (Porto Rico) la Spagna per il girone B. Le ragazze del CT Andrea Capobianco hanno ottenuto due vittorie consecutive nelle prime due partite rispettivamente contro Porto Rico (78-41) e Nuova Zelanda (84-51), con Cecilia Zandalasini e Costanza Verona in grande spolvero al pari di Lorela Cubaj. Pass per la rassegna iridata – che sarebbe storico, a 32 anni di distanza dall’ultima volta – vicinissimo per la rappresentativa del Belpaese, che chiuderà il pre-mondiale martedì sera contro il Senegal. 🔗 Leggi su Oasport.it

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