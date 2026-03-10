Mondiali 2026 | Italia sfida USA e Spagna ecco il roster

Il 11 marzo 2026 a San Juan si svolgeranno le partite di qualificazione ai Mondiali di basket femminile. L’Italia affronta gli Stati Uniti e la Spagna nel girone, con l’obiettivo di qualificarsi per la competizione internazionale dopo trentadue anni di assenza. La squadra italiana ha annunciato il roster che parteciperà alla fase di qualificazione.

Il 11 marzo 2026 a San Juan inizia il girone di qualificazioni ai Mondiali di basket femminile, dove l’Italia punta a tornare alla massima competizione mondiale dopo un’assenza di trentadue anni. La nazionale guidata da Andrea Capobianco affronterà una sfida complessa contro le superpotenze come gli Stati Uniti e la Spagna, con tutte le dieci gare trasmesse in diretta televisiva e streaming. La squadra italiana, rafforzata dall’esperienza del bronzo europeo recente, ha confermato undici delle dodici atlete già pronte per questa impresa storica. L’obiettivo è chiaro: ottenere uno dei tre posti disponibili nel gruppo A che garantiscono l’accesso al Mondiale di settembre, competendo contro avversarie di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

