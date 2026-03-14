LIVE World Baseball Classic | alle 20 Portorico-Italia per un posto in semifinale

Alle 20 si gioca a Houston la partita tra Portorico e Italia, valida per i quarti di finale della World Baseball Classic. Gli azzurri arrivano all’incontro senza sconfitte e affrontano i caraibici in una sfida decisiva per l’accesso alle semifinali. Sul monte di lancio sono previsti i partenti rispettivamente di Portorico e Italia, mentre l’evento si svolge davanti a un pubblico appassionato.

1. Antonacci (2B); 2. Saggese (SS); 3. Marsee (CF); 4. Pasquantino (1B); 5. Canzone (DH); 6. Caglianone (RF); 7. Fischer (3B); 8. D'Orazio (C); 9. Nori (LF). SP: Aldegheri (LHP). 1. Castro (2B); 2. Hernaiz (SS); 3. Arenado (3B); 4. Cortes (RF); 5. Em.Rivera ( 1B); 6. Ramos (LF); 7. Rosario (DH); 8. M.Lugo (CF); 9. Maldonado (C). SP: S.Lugo (RHP). Nella fase a gironi Portorico ha chiuso con 3 vittorie (Cuba, Canada e Colombia) e una sconfitta (Canada). Tra i volti più noti il terza base Nolan Arenado (Arizona Diamondbacks). Tante però le assenze pesanti (quasi tutte per motivi legati all'assicurazione medica): su tutti Carlos Correa e Francisco Lindor, oltre a Victor Caratini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE World Baseball Classic: alle 20 Portorico-Italia per un posto in semifinale Articoli correlati World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quartiNella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026. World Baseball Classic 2026: nella notte gli USA battono la Gran Bretagna, Portorico la spunta all’extra inningNella notte italiana si sono svolte tre partite importanti tra San Juan, Houston e Miami, città che stanno ospitando in questi giorni rispettivamente... Tutto quello che riguarda World Baseball Classic Temi più discussi: LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido; Baseball, storica Italia: Usa sconfitti 8-6; Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic; LIVE Italia-USA 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: LEGGENDARI! Epica e memorabile vittoria, Lorenzen fenomenale. LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale ... oasport.it World Baseball Classic scores: Updated results, standings for every 2026 WBC gameWhich team will win the 2026 WBC? Here are the latest results from the international tournament. msn.com Durante il World Baseball Classic la Nazionale italiana ha fatto il miracolo: prima ha battuto gli Stati Uniti e poi ha sconfitto il Messico, conquistando i quarti di finale con il primo posto nel girone! Ma come funziona questo sport di cui sappiamo molto poco http - facebook.com facebook Baseball, impresa storica: l’Italia batte gli USA al World Baseball Classic con il rito portafortuna x.com