LIVE World Baseball Classic | alle 20 Portorico-Italia per un posto in semifinale

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20 si gioca a Houston la partita tra Portorico e Italia, valida per i quarti di finale della World Baseball Classic. Gli azzurri arrivano all’incontro senza sconfitte e affrontano i caraibici in una sfida decisiva per l’accesso alle semifinali. Sul monte di lancio sono previsti i partenti rispettivamente di Portorico e Italia, mentre l’evento si svolge davanti a un pubblico appassionato.

1. Antonacci (2B); 2. Saggese (SS); 3. Marsee (CF); 4. Pasquantino (1B); 5. Canzone (DH); 6. Caglianone (RF); 7. Fischer (3B); 8. D'Orazio (C); 9. Nori (LF). SP: Aldegheri (LHP). 1. Castro (2B); 2. Hernaiz (SS); 3. Arenado (3B); 4. Cortes (RF); 5. Em.Rivera ( 1B); 6. Ramos (LF); 7. Rosario (DH); 8. M.Lugo (CF); 9. Maldonado (C). SP: S.Lugo (RHP).  Nella fase a gironi Portorico ha chiuso con 3 vittorie (Cuba, Canada e Colombia) e una sconfitta (Canada). Tra i volti più noti il terza base Nolan Arenado (Arizona Diamondbacks). Tante però le assenze pesanti (quasi tutte per motivi legati all'assicurazione medica): su tutti Carlos Correa e Francisco Lindor, oltre a Victor Caratini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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