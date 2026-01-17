Usa il pass disabili della madre ma l’anziana è allettata da due anni

A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha utilizzato il pass disabili della madre, allettata e ricoverata da due anni, per circolare e parcheggiare illegittimamente per oltre un anno. La vicenda evidenzia l’uso improprio del contrassegno e solleva questioni sulla sicurezza e sulla corretta applicazione delle norme relative ai servizi di mobilità per disabili.

