A Ravenna, il 17 gennaio 2026, si è scoperto che una persona ha continuato a utilizzare il pass disabili della madre, allettata da due anni e in una struttura di assistenza, per circolare e parcheggiare. L’uso indebito del contrassegno ha sollevato questioni sulla gestione dei permessi e sulla tutela delle persone con disabilità, evidenziando l’importanza di controlli più rigorosi e di un uso corretto delle certificazioni.

Ravenna, 17 gennaio 2026 – Per oltre un anno avrebbe continuato a circolare e a parcheggiare utilizzando il contrassegno per disabili intestato all’ anziana madre, nonostante la donna fosse da tempo allettata e ricoverata in una struttura per anziani. È quanto emerso da un accertamento della Polizia Locale di Ravenna, che ha fatto luce su una vicenda che tocca un tema particolarmente delicato: il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. La protagonista è una donna di 62 anni, residente nel Ravennate, sorpresa nella mattinata di giovedì 15 gennaio mentre utilizzava impropriamente l’autorizzazione rilasciata alla madre, una donna di origine rumena, classe 1939. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Usa il pass disabili della madre, ma l’anziana è allettata da 2 anni

Leggi anche: Usa il pass disabili della madre, ma l’anziana è allettata da due anni

Leggi anche: Uso improprio del permesso disabili, la Municipale "pizzica" una 62enne mentre utilizza il pass della madre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Patenti false e pass per disabili fake: stanati i furbetti della strada nei controlli della Polizia locale di Ancona - facebook.com facebook

Patenti false e pass per disabili fake: stanati i furbetti della strada nei #controlli della #polizia locale di #ancona x.com