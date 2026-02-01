Bellizzi Irpino in lutto per la scomparsa di Armando Iannaccone

Bellizzi Irpino piange la scomparsa di Armando Iannaccone. La comunità si è riunita in lutto, ricordando un uomo che ha lasciato il segno nella storia del quartiere. La sua perdita colpisce tutti, e il paese si prepara a rendergli l’ultimo saluto.

Bellizzi Irpino, piccolo quartiere ai confini di Avellino, si è fermato per la morte di Armando Iannaccone, una delle personalità più significative della sua storia recente.Venerdì scorso, la sua scomparsa ha scosso profondamente la cittadina, lasciando un vuoto difficile da colmare, non solo a livello umano, ma anche culturale.Armando Iannaccone è stato un punto di riferimento per la comunità, tanto nella vita quotidiana quanto nelle tradizioni che animano la città, come la storica Commedia di Zeza. Il gruppo della Zeza, che da anni rappresenta una delle tradizioni più radicate del Carnevale bellizzese, ha scelto di non andare in scena quest'anno. Bellizzi in lutto, addio Armando Iannaccone: quest'anno si ferma la ZezaDopo la perdita di Gerardo Iannaccone tre mesi, un nuovo lutto colpisce lo storico gruppo ... Si è spento Armando Iannaccone, pilastro della zeza di BellizziLa zeza di Bellizzi in lutto per la scomparsa di Armando Iannaccone, papà di Vittorio, vicepresidente, componente storico del gruppo carnevalesco, simbolo della città. Decisivo il suo contributo nella ...

