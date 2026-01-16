Non nuove carceri ma carceri nuove il documento dei garanti | Sovraffollamento la costruzione di nuovi istituti non è la soluzione

Il rapporto dei garanti evidenzia che il problema carcerario italiano non riguarda tanto la costruzione di nuove strutture, quanto la gestione e il contenimento della popolazione detenuta. I dati più recenti mostrano un aumento costante dei detenuti, avvicinandosi a livelli di sovraffollamento critici già condannati dall’Europa nel 2013. È quindi urgente intervenire su politiche e pratiche, anziché puntare esclusivamente su nuove strutture.

"I dati oggi disponibili restituiscono un quadro allarmante sulle carceri: il progressivo aumento della popolazione detenuta, il ritorno a percentuali di sovraffollamento prossime a quelle che nel 2013 determinarono la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, il numero crescente dei suicidi e il diffuso disagio del personale penitenziario. In questo contesto, la realizzazione di nuovi istituti caratterizzata da tempi lunghi e costi elevati, non può essere considerata una risposta adeguata né sufficiente, poiché rischia di riprodurre modelli detentivi inefficaci e disumanizzanti.

Carceri: Seac su nuove disposizioni del Dap per le attività all’interno degli istituti penitenziari, “nuova procedura mette a rischio percorsi e partecipazione” - Il Seac – Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – esprime forte preoccupazione per la recente circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) che, ... agensir.it

Ciambriello: "Non nuove carceri ma carceri nuove" - “Non nuove carceri ma carceri nuove” – per il Portavoce Ciambriello – “significa affermare una visione della pena fondata sulla legalità, sulla dignità umana e sulla responsabilità istituzionale. msn.com

Giorgia Meloni vuole costruire nuove carceri: il piano da 11.000 posti Il Presidente del Consiglio annuncia la svolta sulle infrastrutture della giustizia: "Basta sconti di pena, servono nuove strutture" un piano per costruire nuove carceri e coprire la carenza facebook

Nuove aggressioni in carcere. Altri agenti feriti da detenuti x.com

