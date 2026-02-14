Zielinski decide il derby d'Italia l'Inter vince 3-2 | Juve furiosa per l'espulsione di Kalulu

Piotr Zielinski ha deciso il derby d’Italia segnando il gol decisivo negli ultimi minuti, portando l’Inter a una vittoria di misura contro la Juventus. La partita si è conclusa 3-2, con i nerazzurri che tornano a +8 sul Milan in classifica. La Juventus si è lamentata molto per l’espulsione di Kalulu, che ha condizionato l’andamento del match.