Zielinski decide il derby d'Italia l'Inter vince 3-2 | Juve furiosa per l'espulsione di Kalulu
Piotr Zielinski ha deciso il derby d’Italia segnando il gol decisivo negli ultimi minuti, portando l’Inter a una vittoria di misura contro la Juventus. La partita si è conclusa 3-2, con i nerazzurri che tornano a +8 sul Milan in classifica. La Juventus si è lamentata molto per l’espulsione di Kalulu, che ha condizionato l’andamento del match.
Un gol di Zielinski nei minuti finali permette all'Inter di vincere per 3-2 sulla Juventus: nerazzurri di nuovo a +8 sul Milan. I bianconeri protestano con l'arbitro Lapenna per l'espulsione di Kalulu.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l’Inter al 2° posto in classifica: decide Pulisic
L’invasione silenziosa: come le mantidi aliene arrivate dall’Asia stanno conquistando l’Italia e l’Europa
L’arrivo delle mantidi asiatiche in Italia sta accelerando.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inter-Juventus, Il Pronostico Del Derby D’Italia Che Può Decidere La Serie A.
Inter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in piùInter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in più. Il Derby d’Italia si decide in mezzo al campo. In Inter-Juve l’equilibrio passa ... tuttojuve.com
Boniek: Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1. Poi scherza su ZielinskiZbigniew Boniek, leggenda juventina, prevede una vittoria dell'Inter nel derby d'Italia di stasera: Onestamente, l'Inter parte favorita. ma non conta niente nel calcio questa cosa - le sue parole a G ... msn.com
Vince l'Inter. Domenica 1 febbraio, i nerazzurri hanno battuto la Cremonese allo stadio Zini per 2-0, nella 23esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, tutte nel primo tempo, di Lautaro Martinez al 16' e di Piotr Zielinski al 31'. ... leggi l'articolo sull facebook
L'Inter in affanno vista contro il Lecce dura una sola partita: vittoria pesante e meritata a Udine, frutto di un grandissimo primo tempo e di un secondo tempo gestito bene anche nella fase di comprensibile forcing finale friulano. Decide Lautaro, partitona di Pio E x.com