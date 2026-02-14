Zielinski decide il derby d'Italia l'Inter vince 3-2 | Juve furiosa per l'espulsione di Kalulu

Da fanpage.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piotr Zielinski ha deciso il derby d’Italia segnando il gol decisivo negli ultimi minuti, portando l’Inter a una vittoria di misura contro la Juventus. La partita si è conclusa 3-2, con i nerazzurri che tornano a +8 sul Milan in classifica. La Juventus si è lamentata molto per l’espulsione di Kalulu, che ha condizionato l’andamento del match.

Un gol di Zielinski nei minuti finali permette all'Inter di vincere per 3-2 sulla Juventus: nerazzurri di nuovo a +8 sul Milan. I bianconeri protestano con l'arbitro Lapenna per l'espulsione di Kalulu.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l’Inter al 2° posto in classifica: decide Pulisic

L’invasione silenziosa: come le mantidi aliene arrivate dall’Asia stanno conquistando l’Italia e l’Europa

L’arrivo delle mantidi asiatiche in Italia sta accelerando.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, Il Pronostico Del Derby D’Italia Che Può Decidere La Serie A.

Inter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in piùInter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in più. Il Derby d’Italia si decide in mezzo al campo. In Inter-Juve l’equilibrio passa ... tuttojuve.com

zielinski decide il derbyBoniek: Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1. Poi scherza su ZielinskiZbigniew Boniek, leggenda juventina, prevede una vittoria dell'Inter nel derby d'Italia di stasera: Onestamente, l'Inter parte favorita. ma non conta niente nel calcio questa cosa - le sue parole a G ... msn.com