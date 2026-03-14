L'ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto ai paesi di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della zona. Ha inoltre avvertito che l'Iran, nonostante le difficoltà, potrebbe ancora compiere attacchi con droni, mine o missili a corto raggio. La richiesta e l'avvertimento sono stati condivisi in un contesto di tensione tra le parti.

Laguerra in Iranprosegue a spron battuto, con gliStati Unitiche nella notte hanno lanciatounattacco di precisione su larga scala contro l’isola di Kharg, distruggendo oltre90 obiettivi militari. Forte dell’ennesimo successo militare sul campo, il presidenteDonald Trumpha scritto sul socialTruthche Washington ha ormai “annientato il100% delle capacità militaridell’Iran” e che loStretto di Hormuzsarà presto“aperto, libero e sicuro”, esortando altri paesi ad inviarenavi da guerranel passaggio marittimo. Sebbene sembri dunque che Teheran sia ormaiincapace di difendersi dalle pesante offensive militaristatunitensi, il tycoon avverte che laRepubblica Islamicaè ancora nelle condizioni di “inviareuno o due droni, sganciare unaminao lanciare un missile a corto raggio in un punto qualsiasi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump: “Paesi mandino navi da guerra per la sicurezza dello Stretto di Hormuz”

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