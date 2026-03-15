L'Iran risponde alle dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, che aveva affermato di aver vinto la guerra contro il paese. Il Presidente del Majlis, Muhammad-Baqer Qalibaf, ha dichiarato che la guerra prosegue oltre Pasqua e ha messo in dubbio le affermazioni di Trump. La situazione tra le due parti rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

La tensione internazionale si è innalzata a livelli critici, dove le dichiarazioni di Donald Trump sulla presunta sconfitta dell'Iran sono state messe in discussione dal Presidente del Majlis, Muhammad-Baqer Qalibaf. Mentre il leader iraniano definisce esilarante l'affermazione secondo cui sarebbe stata battuta nove volte in due settimane, i piani militari israeliani continuano a delinearsi per le settimane successive. Le forze armate israeliane hanno confermato di disporre ancora di migliaia di . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran ribalta Trump: la guerra continua oltre Pasqua

Articoli correlati

Iran, Trump è pronto ad allargare il conflitto: truppe sul campo e oltre un mese di guerraTrump è pronto ad allargare il conflitto in Iran, anche inviando le truppe sul campo.

Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

Una raccolta di contenuti su Iran ribalta

Discussioni sull' argomento L’autogol di Trump in Iran tra Putin, Xi e alleati irritati; Donald Trump lancia il Miga per l'Iran, ma è nei guai con Pokemon per il suo Maga: cosa succede; La guerra in Iran ribalta i mercati: Wall Street ora batte Europa e Asia; La ritirata dei cultori del diritto pro-Kiev: ora tifano l’aggressore.

Cosa comporta la guerra Israele-Usa all’Iran, l’analisi: Cambio di regime è impossibile senza il popoloLa guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi fondamenti ... fanpage.it

Non contento delle figuracce rimediate in Aula sulla guerra in Iran il ministro Tajani si avventura in affermazioni gravi sulla Calabria. Chi ha ribaltato l'esito delle votazioni alle politiche del 2022 sono stati loro, quelli della maggioranza, che in Giunta per le elezi facebook

WOODCOCK RIBALTA IL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA COME FOSSE UNO ZERBINO Il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria non è una sfumatura giuridica né un dettaglio tecnico, bensì la pietra angolare x.com