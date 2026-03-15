Iran ribalta Trump | la guerra continua oltre Pasqua

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran risponde alle dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, che aveva affermato di aver vinto la guerra contro il paese. Il Presidente del Majlis, Muhammad-Baqer Qalibaf, ha dichiarato che la guerra prosegue oltre Pasqua e ha messo in dubbio le affermazioni di Trump. La situazione tra le due parti rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

La tensione internazionale si è innalzata a livelli critici, dove le dichiarazioni di Donald Trump sulla presunta sconfitta dell'Iran sono state messe in discussione dal Presidente del Majlis, Muhammad-Baqer Qalibaf. Mentre il leader iraniano definisce esilarante l'affermazione secondo cui sarebbe stata battuta nove volte in due settimane, i piani militari israeliani continuano a delinearsi per le settimane successive. Le forze armate israeliane hanno confermato di disporre ancora di migliaia di . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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