Iran Trump è pronto ad allargare il conflitto | truppe sul campo e oltre un mese di guerra

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere pronto a espandere il conflitto in Iran, includendo l'invio di truppe sul terreno se le circostanze lo richiederanno. La possibilità di un'escalation militare è stata annunciata in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con la guerra che potrebbe protrarsi per oltre un mese.

Trump è pronto ad allargare il conflitto in Iran, anche inviando le truppe sul campo. Gli Usa, dice, sono pronti a una guerra più lunga. La guerra in Iran potrebbe allargarsi. Non lo esclude il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pronto – se necessario – anche a inviare uomini sul campo. E pure la durata del conflitto potrebbe andare oltre le previsioni iniziali, con Trump che sostiene che gli Stati Uniti sono pronti ad andare oltre un mese di guerra. La prima notizia il presidente Usa la fornisce in un’intervista al New York Post, non escludendo l’invio di truppe di terra “se necessario”. “Non ho dubbi riguardo agli uomini sul campo”, afferma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

