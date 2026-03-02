In Iran, le forze militari hanno subito danni significativi nei primi due giorni di conflitto, arrivando a distruggere circa la metà del loro arsenale. Il comando di Teheran si trova ora con risorse limitate e una capacità di resistenza ridotta. La situazione sul campo si sta evolvendo rapidamente, mentre le forze iraniane cercano di contenere i danni e mantenere il controllo delle aree strategiche.

Roma, 2 marzo 2026 – Le perdite subite nei primi due giorni di guerra da parte dell’Iran sono disastrose. Il leader supremo Ali Khamenei è stato ucciso, nella prima giornata di incursioni sono stati eliminati 48 tra capi politici e militari, le vittime totali sono oltre 200, i feriti 700. Il presidente Trump ha dichiarato che la Marina Usa ha affondato 9 navi della Marina iraniana e "in gran parte distrutto" il quartier generale navale oltre al quartier generale dei Pasdaran. I raid hanno colpito strutture missilistiche balistiche, centri comando militari e sedi dell’intelligence. Israele ha dichiarato di aver distrutto circa 200 lanciatori di missili balistici, pari a quasi la metà dell'arsenale operativo iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, già distrutto metà dell’arsenale. Cosa resta in mano al comando di Teheran e quanto può resistere ancora

