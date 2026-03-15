Iran Pasdaran | Uccideremo Netanyahu

In Iran, i Pasdaran hanno dichiarato che uccideranno Netanyahu, mentre le tensioni nel paese persistono e si registrano attacchi con droni durante la notte. Nel frattempo, l'ex presidente americano Trump ha iniziato a mettere in discussione la decisione di eliminare Mojtaba Khamenei. La situazione si mantiene molto instabile con fatti che si susseguono nel breve arco di tempo.

Mentre in Iran le tensioni continuano, come anche i droni nella notte, Trump incomincia ad avere dubbi sulla morte di Mojtaba Khamenei Le tensioni inIrancontinuano ad alimentarsi con schieramenti sempre più decisi a farsi la guerra. IPasdaran, guardie nazionali iraniane, questa mattina hanno annunciato che c’è incertezza suldestino di Netanyahu, con la paura che possa fuggire.“Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutte le nostre forze“, così le Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato. Nel frattempo nella città risuonano in continuazione il suono delle sirene delle... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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