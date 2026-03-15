I pasdaran iraniani hanno minacciato di catturare e uccidere il primo ministro israeliano, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non sapere se Mojtaba Khamenei sia ancora vivo. La situazione nel territori occupati rimane incerta, con voci che segnalano possibili fughe o cambi di destino per le figure di rilievo israeliane. La crisi in corso continua a creare tensioni nella regione.

"L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano la crisi e l'instabilità degli sionisti. Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutte le nostre forze". Lo scrivono le Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato, riportato dall'agenzia Fars. Intanto Donald Trump esprime dubbi sul fatto che la nuova guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, possa essere ancora in vita: "Mi giunge voce che non sia vivo e, se lo fosse, dovrebbe fare qualcosa di molto intelligente per il suo Paese, arrendersi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, i pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo"

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