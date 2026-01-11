Papa Leone XIV | In Iran si coltivino dialogo e pace

Papa Leone XIV, durante l’Angelus in piazza San Pietro, ha espresso il suo pensiero sull’Iran, invitando a promuovere dialogo e pace nel paese. Riconoscendo le proteste contro il regime e le repressioni, il Papa ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni pacifiche e di favorire il confronto costruttivo per il bene della popolazione iraniana.

Papa Leone XIV durante l' Angelus in piazza San Pietro rivolge il suo pensiero all'Iran scosso dalle proteste contro il regime, represse duramente. "Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medioriente, in particolare in Iran e Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell'intera società", le parole di Prevost, che allarga lo sguardo anche alla Siria, dove nella notte si sono registrati raid Usa contro l'Isis. Prevost: "In Ucraina attacchi gravi contro la popolazione civile".

L’appello di Papa Leone XIV: «In Iran e in Siria si percorra la via del dialogo» - «Auspico e prego che se continui con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell'intera società», ha supplicato il Pontefice ricordando anche l'Ucraina ... msn.com

