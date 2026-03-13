Abc | gruppo d' attacco Usa verso l' Iran Ipotesi assalto all' isola di Kharg In arrivo navi da guerra e 5.000 marines

Due funzionari hanno annunciato che la USS Tripoli, nave da guerra con base in Giappone, e circa 5.000 Marines si stanno dirigendo verso il Medio Oriente. Si ipotizza un possibile assalto all’isola di Kharg, strategica nel Golfo Persico. Insieme alla nave sono in arrivo altre unità militari, rafforzando la presenza americana nella regione.

La USS Tripoli, con base in Giappone, e i suoi Marines sono diretti in Medio Oriente, hanno affermato due funzionari. Si tratta di una nave d'assalto anfibio di classe America, essenzialmente un'unità che funziona in modo simile a una portaerei leggera. La LHA-7 è stata costruita da Huntington Ingalls Industries a Pascagoula, Mississippi, ed è entrata in servizio nel 2020. La nuova operazione Il Wall Street Journal riporta che gli Stati Uniti stanno inviando ulteriori navi da guerra in Medio Oriente, citando tre funzionari statunitensi. Secondo il giornale, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe approvato una richiesta del... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Abc: gruppo d'attacco Usa verso l'Iran. «Ipotesi assalto all'isola di Kharg». In arrivo navi da guerra e 5.000 marines Articoli correlati Leggi anche: Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente Leggi anche: Crisi in Iran: il Pentagono invia 5 mila marines e navi da guerra in Medio Oriente