La Gran Bretagna sta considerando l'invio di dragamine per facilitare la riapertura dello Stretto di Hormuz, attualmente bloccato dall'Iran. La decisione viene valutata in collaborazione con gli alleati, che stanno analizzando le possibili misure da adottare per ripristinare la navigazione nella zona. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano soluzioni pratiche per riaprire lo stretto.

La Gran Bretagna sta valutando diverse opzioni con gli alleati per pcontribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia Ed Miliband, con l'obiettivo di permettere il passaggio alle petroliere e regolarizzare il flusso di carburanti dal Golfo Persico, evitando l'ulteriore aumento dei prezzi al consumo. "Ci sono diversi modi in cui possiamo rendere possibile la navigazione marittima. Stiamo esaminando intensamente cosa si può fare perché è fondamentale riaprire lo stretto", ha dichiarato Miliband in un'intervista all'emittente Sky News. Tra le possibilità l'invio di dragamine o droni per la ricerca di mine a Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Londra valuta l'invio di dragamine per riaprire lo Stretto di Hormuz

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