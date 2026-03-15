In Iran, le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato che uccideranno Netanyahu. Nel Medio Oriente si susseguono tensioni con l'Iran che minaccia lo stretto di Hormuz e l’isola di Kharg, colpita di recente da attacchi degli Stati Uniti. La regione è al centro di un clima di crescente instabilità e confronti militari.

Medio Oriente in fiamme. Al centro dello scacchiere restano lo stretto di Hormuz, su cui incombe la minaccia dell'Iran, e l'isola di Kharg, colpita dall'offensiva degli Stati Uniti. Tornando a Hormuz, Donald Trumnp chiede che Cina, Francia, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud inviino navi da guerra per presidiarlo e per permettere il passaggio delle petroliere. I pasdaran minacciano: "Uccideremo Netanyahu". Segui la cronaca della giornata di guerra. Araghchi punta il dito contro gli Emirati per i raid sulle isole Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver messo a disposizione degli Stati Uniti basi utilizzate per colpire le isole di Kharg e Abu Musa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Le Guardie della Rivoluzione: "Uccideremo Netanyahu"

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