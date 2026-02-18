Secondo Axios, gli Stati Uniti stanno preparando un attacco contro l'Iran nelle prossime settimane, coinvolgendo decine di jet e navi militari. La decisione deriva da crescenti tensioni e da recenti incidenti nel Golfo Persico, che hanno aumentato la paura di un conflitto imminente. Un consigliere di Donald Trump ha confermato che l’azione sarà lunga, durando diverse settimane. La presenza di forze americane nella regione si è intensificata negli ultimi giorni, mentre le diplomazie cercano di evitare un’escalation. La situazione resta molto tesa.

Un attacco degli Stati Uniti contro l'Iran nelle prossime settimane. Ne è sicuro Axios, che cita un consigliere di Donald Trump. «Il presidente si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un'azione concreta nelle prossime settimane». Secondo il media, inoltre, un'operazione militare statunitense in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia, della durata di settimane, che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all'operazione mirata del mese scorso in Venezuela. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, attacco Usa imminente: decine tra jet e navi. Axios: «Sarà una guerra di settimane»

La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Gli Stati Uniti accusano l’Iran di aver orchestrato un attacco vicino a un porto strategico, secondo fonti di Axios che mostrano prove concrete.

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Attacco USA in Iran, Mancini rivela: Agenti CIA e del Mossad già sul territorio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.