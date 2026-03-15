In Iran, gli oppositori temono la presenza delle milizie ovunque, mentre il regime mantiene un controllo stretto per impedire ogni rivolta. La speranza di una rivolta popolare, sostenuta da alcune figure politiche straniere, non si è concretizzata e non si vede all’orizzonte una destabilizzazione significativa. Le autorità continuano a monitorare e reprimere eventuali manifestazioni, mantenendo salda la loro presa sul paese.

La rivolta popolare sulla quale Donald Trump e Benjamin Netanyahu contavano per abbattere il regime iraniano mentre loro ne bombardavano le difese militari non c’è stata e nemmeno ci sarà. Non è solo perché all’opposizione continuano a mancare i leader e le armi: è proprio cambiato il clima. L’odio per gli ayatollah è intatto, ma oggi prevale la paura e la sensazione che la confusa strategia americana peggiorerà la situazione. Quando è cominciato l’attacco ci sono stati applausi e urla di gioia, ma ora la gente è terrorizzata, non dorme la notte. La BBC è riuscita a parlare con alcuni abitanti di Baghdad che si oppongono al regime. Tutti hanno detto che adesso la maggiore preoccupazione è che la loro casa venga colpita, che i familiari restino feriti o uccisi e che altri bambini muoiano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, gli oppositori hanno paura e le milizie sono ovunque. Così il regime evita la spallata

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