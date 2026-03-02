Aerei nemici nei cieli oppositori sul terreno Così si sfalda il regime degli ayatollah

Nella sala operativa del Pentagono, un grande schermo tridimensionale mostra aggiornamenti continui sull’attacco in Iran, con aerei nemici nei cieli e oppositori sul terreno. L’immagine si evolve in tempo reale, offrendo una panoramica dettagliata delle azioni militari in corso. La scena rappresenta una fase critica delle operazioni, mentre le forze coinvolte monitorano e coordinano le mosse sul campo.

Nella situation room del Pentagono, un maxi schermo videowall extra large e tridimensionale con pannelli ingrandibili, aggiorna in tempo reale lo scenario complessivo dell’attacco all’Iran. Le immagini satellitari continuano a evidenziare la distruzione sistematica di silos e rampe missilistiche, siti strategici, centri radar, aeroporti, bunker del programma nucleare, depositi, attracchi marittimi e imbarcazioni militari, capisaldi delle guardie della rivoluzione, centrati dai missili Usa e israeliani, dai bombardamenti aerei e dai droni. Immagini che fanno trattenere il fiato a tutti, quando mostrano l’avvitamento di tre caccia F-15E Strike Eagle statunitensi abbattuti per errore dalla contraerea del Kuwait. 🔗 Leggi su Formiche.net

«Con chi si ribella in Iran», a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollahIn Iran continuano in queste ore le proteste di piazza e la brutale repressione da parte del regime di Ali Khamenei.

