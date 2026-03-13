Le gare di Formula Uno previste in Bahrein e in Arabia Saudita sono state eliminate dal calendario del campionato mondiale. La decisione è stata presa a causa della situazione di tensione legata alla guerra in Iran e alle recenti tensioni in Medio Oriente. Questi due appuntamenti non si terranno più nelle rispettive località e sono stati rimossi dall’elenco delle tappe ufficiali del campionato.

Il Gran Premio del Bahrein e quelllo dell’Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medioriente. Lo riporta Sky Sports Germania. Secondo l’emittente tedesca, le gare in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate ed è atteso un annuncio ufficiale. Il Gran Premio del Bahrein era in programma per il 12 aprile, mentre il Gran Premio dell’Arabia Saudita si sarebbe dovuto svolgere una settimana dopo. La Formula 1 ha in programma di tornare in Medioriente quest’anno. Il Qatar, il 29 novembre, e, come da tradizione, Abu Dhabi, il 6 dicembre, concluderanno la stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, media cancellati Gp in Bahrein e Arabia Saudita per la guerra contro l’Iran

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