I Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita sono stati rimossi dal calendario della Formula Uno a causa della guerra in Iran e della crisi in Medio Oriente. Le gare originariamente previste in questi paesi non si terranno più questa stagione. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori del campionato mondiale di F1. La cancellazione delle due tappe influisce sul programma ufficiale della stagione.

Il Gran Premio del Bahrein e quelllo dell’Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medioriente. Lo riporta Sky Sports Germania. Secondo l’emittente tedesca, le gare in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate ed è atteso un annuncio ufficiale. Il Gran Premio del Bahrein era in programma per il 12 aprile, mentre il Gran Premio dell’Arabia Saudita si sarebbe dovuto svolgere una settimana dopo. La Formula 1 ha in programma di tornare in Medioriente quest’anno. Il Qatar, il 29 novembre, e, come da tradizione, Abu Dhabi, il 6 dicembre, concluderanno la stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, media: cancellati i Gp in Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Iran

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