Iran attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait | distrutto drone italiano

Un drone italiano è stato distrutto durante un attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait, secondo quanto riferiscono le fonti locali. Il ministero degli Esteri italiano ha confermato l'incidente senza fornire dettagli sulle conseguenze o sui responsabili. Nel frattempo, il ministro degli Esteri incontrerà domani il segretario generale della Nato e prenderà parte alla riunione del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea.

Nuovi attacchi abasi militari in Medio Orienteda parte dell’Iran. Questa mattina, la base diAli Al Salem, inKuwait, che ospita mezzi e militaristatunitensi e italiani, è stata colpita da undrone lanciato da Teheran. Secondo quanto riferito dalloStato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco, tutto il personale erain sicurezzae non è stato coinvolto. L’esplosione ha però distrutto un“velivolo a pilotaggio remoto”della Task force air italiana. Il sopracitato velivolo “costituiva unassetto indispensabileper lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire lacontinuità delle operazioni“. A... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait: distrutto drone italiano Articoli correlati Attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait: distrutto un drone italiano, personale illeso(Adnkronos) – Un attacco con drone ha colpito oggi, domenica 15 marzo, la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e capacità militari... Leggi anche: Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannone Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo Approfondimenti e contenuti su Iran attacco alla base di Ali Al Salem... Temi più discussi: Cosa sappiamo sull’attacco contro la base militare italiana a Erbil e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore; Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; L’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Iran, attacco con drone a base italiana in Kuwait: nessun ferito - La direttaIl Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano: In contatto con Crosetto, distrutto drone italiano. Il presidente Usa Trump: Non ci sono ancora i termini di un accordo per la fine della guerra. adnkronos.com Attacco con drone nella base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. Tajani: Non ci lasciamo intimorireLe Guardie rivoluzionarie giurano vendetta a Netanyahu, mentre Trump annuncia che le sanzioni per la Russia sono solo sospese ... dire.it L’Iran ha invitato gli altri Paesi a evitare qualsiasi azione che possa provocare un’ulteriore escalation e un allargamento del conflitto nella regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi durante una telefonata con il suo omologo francese J facebook MEDIO ORIENTE | Iran: "La guerra finirà quando saremo certi che non si ripeterà". Israele: "Non avvieremo colloqui diretti con Beirut nei prossimi giorni. Ci aspettiamo che il Libano compia passi seri per fermare Hezbollah". #ANSA x.com