Attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait | distrutto un drone italiano personale illeso

Un drone italiano è stato distrutto durante un attacco alla base di Ali Al Salem, in Kuwait, avvenuto domenica 15 marzo. La base, che accoglie personale e capacità militari statunitensi e italiane, è stata colpita senza che ci siano stati feriti tra il personale presente. L’incidente ha coinvolto un singolo drone, senza ulteriori danni o conseguenze riportate.

(Adnkronos) – Un attacco con drone ha colpito oggi, domenica 15 marzo, la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e capacità militari statunitensi e italiane. Il velivolo senza pilota ha centrato uno shelter all’interno del quale era custodito un drone della Task Force Air italiana, che è andato completamente distrutto. A comunicarlo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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