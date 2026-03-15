Un attacco a una base italiana in Kuwait ha causato la distruzione di un velivolo senza provocare feriti. L’attacco, avvenuto recentemente, ha coinvolto l’installazione militare senza che ci siano segnalazioni di vittime. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha programmato un incontro con il segretario generale della Nato e parteciperà a una riunione del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea.

Nuovi attacchi abasi militari in Medio Orienteda parte dell’Iran. Questa mattina, la base diAli Al Salem, inKuwait, che ospita mezzi e militaristatunitensi e italiani, è stata colpita da undrone lanciato da Teheran. Secondo quanto riferito dalloStato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco, tutto il personale erain sicurezzae non è stato coinvolto. L’esplosione ha però distrutto un“velivolo a pilotaggio remoto”della Task force air italiana. Il sopracitato velivolo “costituiva unassetto indispensabileper lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire lacontinuità delle operazioni“. A... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, attacco a base italiana in Kuwait: “Distrutto nostro velivolo, nessun ferito”

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