Questa mattina, una base italiana in Kuwait, situata ad Ali Al Salem, è stata bersaglio di un attacco con drone. Il velivolo a pilotaggio remoto della Task force air italiana, presente nella struttura insieme a militari e mezzi americani, è stato distrutto durante l’incidente. Non si registrano feriti tra le persone presenti nella base.

Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un 'velivolo a pilotaggio remoto' della Task force air italiana, che è stato distrutto. Al momento dell'attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. il velivolo a pilotaggio remoto distrutto nell'attacco, dove ci sono anche i militari italiani, " costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni". A comunicarlo su X è il capo si di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco con drone a una base italiana in Kuwait, nessun ferito. Distrutto un velivolo della Task force air

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