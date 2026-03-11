Quanto costa la guerra contro l’Iran agli Stati Uniti?

La questione dei costi della possibile guerra contro l’Iran coinvolge gli Stati Uniti, che si trovano a valutare le conseguenze di un intervento militare. Si parla di rischi per le risorse economiche e di possibili implicazioni sulla sicurezza nazionale. La discussione si concentra sulle ripercussioni di un eventuale conflitto, mentre l’opinione pubblica si divide su come affrontare la situazione.

La guerra contro l’Iran rischia di aprire una frattura nell’opinione pubblica americana. Sempre più cittadini guardano con scetticismo all’operazione militare voluta da Donald Trump, soprattutto se – al di là delle sue rassicurazioni sulla rapida conclusione – il conflitto dovesse trasformarsi in un impegno di lungo periodo. Non solo per ragioni pacifiste. Per molti americani pesa anche il conto economico della guerra. Che, prima o poi, sarà inevitabile pagare. Ma quanto costa davvero agli Stati Uniti il conflitto contro l’Iran? E fino a che cifra può salire? Il conto (economico) della guerra. La risposta non è semplice. «Parecchio», ha dichiarato a Politico il presidente della Commissione per gli stanziamenti della Camera dei rappresentanti degli Usa, il repubblicano dell’Oklahoma Tom Cole. 🔗 Leggi su Open.online

