Trump dazi UE e fine della globalizzazione | perché i numeri danno ragione agli Stati Uniti

Donald Trump continua a imporre dazi alle importazioni europee, alimentando tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. I numeri mostrano che questa strategia sta portando gli Usa a rafforzare la propria posizione, mentre in Europa si cerca di capire come rispondere. La crisi interna dell’UE sembra aver aperto una strada più facile per gli americani, anche se molti analisti europei non vogliono vedere la realtà dei fatti.

Agli analisti europei sfugge la ragione di quanto sta facendo Donald Trump perché alla neutralità dell’osservazione hanno sostituito il tifo in difesa dell’ Ue che non vuole specchiarsi nella propria crisi. Dopo Davos – dove forse per l’ultima volta si è svolto il World economic forum visto che il capo di BlackRock Larry Fink, mister 14 mila miliardi di dollari, vuole spostarlo a Detroit – hanno eletto a loro mentore Mark Carney, il leader canadese che ha detto un’ovvietà: l’ordine mondiale è cambiato e se non sei al tavolo sei nel menù. Gli si potrebbe rispondere con Trump: non hai le carte. Il Canada cresce a ritmi europei, dunque poco, ha un’alta disoccupazione, la bilancia commerciale in passivo di mezzo miliardo di dollari e dipende strutturalmente dall’economia americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

