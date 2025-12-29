L' associazione Luca Coscioni ricorda Severino Mingroni | La sua storia un esempio di lotta per la vita la libertà e l' autodeterminazione

L'associazione Luca Coscioni ricorda Severino Mingroni, attivista e presidente onorario dei Radicali scomparso a 66 anni. La sua vita è stata un esempio di impegno per la libertà, i diritti civili e l'autodeterminazione, testimonianza di una dedizione costante alla causa dei diritti umani e alla tutela della dignità individuale.

L'associazione Luca Coscioni ricorda Severino Mingroni, attivista e presidente onorario dei Radicali morto a 66 anni. Da trent'anni era affetto da sindrome di Locked-in, conseguenza di una trombosi cerebrale che lo aveva immobilizzato e privato della parola, ma non della sua coscienza e.

