Per la libertà Testimonianze dall’Iran con l' attivista Pegah Moshir Pour

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, denuncia le repressioni del governo di Teheran e denuncia come le proteste siano state represse con violenza. La sua testimonianza si inserisce in un evento organizzato dal Partito Democratico di Lecco, previsto per venerdì 20 febbraio alle 21 nella sala conferenze di Confcommercio in Palazzo Falck. Durante l'incontro, si parlerà delle difficoltà affrontate dai cittadini iraniani che cercano di difendere i propri diritti.

Il Partito Democratico Città di Lecco promuove per venerdì 20 febbraio alle ore 21, presso la sala conferenze di Confcommercio a Palazzo Falck di Piazza Garibaldi, l’incontro pubblico dal titolo “Per la libertà. Testimonianze dall’Iran”. Protagonista della serata sarà Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e scrittrice italo-iraniana, tra le voci più autorevoli e impegnate nel raccontare la mobilitazione delle donne iraniane e la battaglia per la libertà e la dignità nel Paese. Attraverso la sua testimonianza diretta, Pegah Moshir Pour offrirà uno sguardo profondo e personale su ciò che sta accadendo in Iran, dando voce a chi continua a lottare nonostante repressione e violenze.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran, evidenziando una repressione senza precedenti sia sul fronte militare che digitale.

