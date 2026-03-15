Investita sulla statale mentre cammina | paura per una ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è stata investita sulla statale a Cassano d'Adda sabato sera, pochi minuti prima delle sette e mezza. L’incidente è avvenuto mentre la giovane stava camminando lungo la strada e ha causato preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso.

Paura sabato sera a Cassano d'Adda: una giovane di 18 anni è stata investita lungo la Padana Superiore e trasportata d'urgenza al San Raffaele Incidente stradale a Cassano d'Adda, nell'Est Milano, sabato sera pochi minuti prima delle sette e mezza. Una ragazza di 18 anni è stata investita mentre era a piedi ed è stata portata in ospedale. È successo il 14 marzo lungo la Padana Superiore, all'altezza dello svincolo con la strada provinciale 104 “Truccazzano-Trezzo”, nella zona commerciale alla periferia di Cassano. Per motivi ancora da chiarire, la giovane è stata investita da un mezzo che viaggiava sulla Padana Superiore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Investita sulle strisce a Opera: grave una ragazza di 18 anniOpera, 26 gennaio 2026 – Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere... Paura per una ragazza investita, soccorsi all'operaPaura per una ragazza di 17 anni investita nella serata di venerdì 9 gennaio a Cernusco Lombardone. Una raccolta di contenuti su Investita sulla statale mentre cammina... Temi più discussi: Investita sulla statale mentre cammina: paura per una ragazza di 18 anni; Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anni; Incidente mortale ad Eboli: giovane travolta e uccisa mentre aspetta il bus, tratto chiuso; Eboli, falciata sulla Statale 18: muore 34enne albanese. Investita e uccisa a 34 anni mentre aspettava l’autobus: possibile malore del conducente.Questa mattina, una tragica incidente ha scosso la comunità di Eboli, in provincia di Salerno, dove una donna di 34 anni è stata investita e uccisa mentre attendeva l’autobus alla fermata. La giovane, ... napolipiu.com Eboli, tragedia lungo Statale a Santa Cecilia: 31enne investita sul marciapiede da autoStampaIncidente mortale lungo la Statale 18. E’ accaduto, nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, a Santa Cecilia di Eboli. Intorno alle ore 9 – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – una g ... salernonotizie.it La donna è stata investita lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia. facebook Barletta, donna di 47 anni investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce: è grave x.com