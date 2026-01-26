Una ragazza di 18 anni è stata coinvolta in un incidente questa mattina a Opera, mentre attraversava sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto a seguito di una collisione con un’auto condotta da una donna di 52 anni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

Opera, 26 gennaio 2026 – Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus, da un’auto condotta da una donna di 52 anni. Magenta, ragazza di 19 anni investita da una moto in via Milano e sbalzata per decine di metri: è grave Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i soccorsi del 118. La ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ ospedale Humanitas. Soccorsa in codice rosso, è arrivata in ospedale cosciente e fuori pericolo di vita. Caccia al pirata “bambino” che ha ucciso la 71enne Cecilia De Astis: al volante un minorenne scappato con altri 3 amici La donna che ha investito la ragazza è stata accompagnata in ospedale, sempre all'Humanitas, per accertamenti con un’ambulanza in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investita sulle strisce a Opera: grave una ragazza di 18 anni

