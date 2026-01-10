Paura per una ragazza investita soccorsi all' opera

Venerdì 9 gennaio a Cernusco Lombardone si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazza di 17 anni, rimasta ferita dopo essere stata investita. Le circostanze precise dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e gestire la situazione. La vicenda è sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Paura per una ragazza di 17 anni investita nella serata di venerdì 9 gennaio a Cernusco Lombardone. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21 in viale Europa e l'allarme è scattato in codice giallo (media gravità).

