Chiara Ferragni scrive ai follower dopo il processo | Non c' erano le basi per un procedimento penale Chiudo un capitolo

Chiara Ferragni annuncia la conclusione del procedimento legale a suo carico, con un provvedimento di proscioglimento. Il giudice ha infatti stabilito che non sussistevano i presupposti per un procedimento penale, chiudendo così un capitolo della sua vita. Con questa decisione, la influencer si rivolge ai follower per condividere un momento di chiarezza e serenità, confermando la fine di un'udienza che ha avuto un esito positivo.

"Il mio procedimento si è chiuso ieri con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c'erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale. Ed è giusto partire da qui": comincia così il lungo post su Instagram con il quale Chiara Ferragni commenta la vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista per due anni di quello che è stato ribattezzato il 'pandorogate' e che ieri il giudice ha concluso con un proscioglimento. "Questi due anni sono stati a dir poco complessi - scrive l'influencer - Non perché avessi dubbi su me stessa, ma perché vivere sotto giudizio continuo, senza poter rispondere, senza poter spiegare, ti mette alla prova in modo profondo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo”

Leggi anche: Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Selvaggia Lucarelli: 'Ferragni prosciolta, non assolta', ma i follower esultano; Chiara Ferragni, messaggio ai follower dopo il processo: Ho pagato e chiesto scusa, chiudo un capitolo; Assolta Chiara Ferragni, i follower: “Felici per te, ora sentiti libera”. Silenzio da Fedez; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita».

Chiara Ferragni: «La decisione di ieri non è una assoluzione a metà. Per due anni sono rimasta ferma, giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo ... - L’imprenditrice commenta, per la prima volta sui suoi social, la vicenda giudiziaria che per due anni l’ha vista al centro del Pandoro Gate, e che si è conclusa ieri ... vanityfair.it