Problemi di connessione e rete lentissima in Brianza

I residenti in Brianza hanno segnalato problemi di connessione e una rete molto lenta, con alcuni che hanno sperimentato interruzioni complete del servizio. La situazione si è verificata ieri, 2 marzo, e riguarda un numero considerevole di utenti nella zona, che hanno riscontrato difficoltà nel navigare online e nel mantenere stabile la connessione.

Connessione lenta o a tratti assente. È quella che hanno ravvisato ieri, 2 marzo, moltissimi utenti brianzoli. La connessione di rete, sia col cellulare che con il computer, avrebbe coinvolto quasi tutte le compagnie telefoniche operanti in provincia di Monza e Brianza.

Vodafone down oggi 17 dicembre, problemi di linea e connessione internet: cosa sta succedendoDisservizi Vodafone in Italia: gli utenti stanno segnalano problemi a internet mobile, fisso e segnale-.

Qualcomm wifi 8 chips risolvono davvero i problemi della tua connessionenel contesto del mwc 2026, Qualcomm ha presentato una gamma completa di soluzioni di connettività pronte per l’IA, pensate per accelerare...

Iliad down, problemi di connessione e rallentamenti: cosa è successoProblemi per la compagnia telefonica Iliad. A partire da ieri sera, lunedì 17 marzo 2025, gli abbonati da nord a sud segnalano rallentamenti nella rete internet e interruzioni anche nei servizi di ... tg24.sky.it

Problemi di connessione per Iliad: segnalazioni in aumento su tutto il territorio italianoDa questa mattina, una serie di problemi alla rete Iliad sta generando un significativo aumento di segnalazioni su piattaforme come Downdetector. Il numero di utenti che lamentano disservizi è ... multiplayer.it

