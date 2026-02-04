Sant' Agata e i furti degli ornamenti sacri | gli episodi che hanno fatto la storia
Negli ultimi mesi, Sant’Agata ha visto un aumento di furti di ornamenti sacri. I ladri entrano nelle chiese e portano via oggetti preziosi, spesso senza essere fermati. La paura tra i fedeli cresce, e le autorità cercano di capire come migliorare la sicurezza. La vicenda ricorda un proverbio catanese che sottolinea come, senza prevenzione, anche i furti più piccoli possono diventare grandi problemi.
“Dopu cà a Sant’Aita a rubbaru, ci ficiru i potti di ferru”. Questo detto catanese fa riferimento a episodi in cui la mancata prevenzione gioca un ruolo decisivo nell'esito finale di una vicenda da ricordare per i suoi risvolti negativi. Ma non è solo un modo di dire della tradizione siciliana.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
