Sant' Agata e i furti degli ornamenti sacri | gli episodi che hanno fatto la storia

Negli ultimi mesi, Sant’Agata ha visto un aumento di furti di ornamenti sacri. I ladri entrano nelle chiese e portano via oggetti preziosi, spesso senza essere fermati. La paura tra i fedeli cresce, e le autorità cercano di capire come migliorare la sicurezza. La vicenda ricorda un proverbio catanese che sottolinea come, senza prevenzione, anche i furti più piccoli possono diventare grandi problemi.

“Dopu cà a Sant’Aita a rubbaru, ci ficiru i potti di ferru”. Questo detto catanese fa riferimento a episodi in cui la mancata prevenzione gioca un ruolo decisivo nell'esito finale di una vicenda da ricordare per i suoi risvolti negativi. Ma non è solo un modo di dire della tradizione siciliana.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Capaccio Paestum, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso furti e danneggiamenti alle tombe nel cimitero locale.

Sant'Agata e i furti degli ornamenti sacri: gli episodi che hanno fatto la storiaDiverse vicende di cronaca cittadina dei secoli scorsi hanno come protagonista la vara di Sant'Agata e i preziosi ornamenti della patrona di Catania, che furono rubati a più riprese. Dossier ricostr ... cataniatoday.it

