Inter Juve Chivu gongola | c’è un dato che premia il tecnico nerazzurro e agita Spalletti C’entrano Thuram e Lautaro Martinez

L’Inter batte la Juventus e il tecnico Chivu può sorridere. La squadra nerazzurra ha mostrato un attacco efficace, mentre Spalletti si preoccupa per le difficoltà dei suoi attaccanti. Thuram e Lautaro Martinez sono stati decisivi, confermando la forza dell’Inter in questa partita.

Inter News 24 Inter Juve, la prolificità dell’attacco nerazzurro va in netta controtendenza con le difficoltà delle bocche da fuoco di Spalletti. Il dominio dell’ Inter di Cristian Chivu in questa Serie A 202526 non è solo una questione di punti, ma di un’efficacia offensiva che non trova eguali nel panorama nazionale. A pochi giorni dal Derby d’Italia contro la Juventus, i numeri certificano un divario tecnico e realizzativo che vede i nerazzurri viaggiare a medie spaventose, grazie a un “quadrumvirato” d’attacco capace di trasformare ogni trama di gioco in oro colato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Juve, attacco nerazzurro da record: il poker Lautaro-Thuram-Esposito-Bonny vale 29 gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juve, Chivu gongola: c’è un dato che premia il tecnico nerazzurro e agita Spalletti. C’entrano Thuram e Lautaro Martinez Approfondimenti su Inter Juve Inter Pisa, Lautaro Martinez è l’incubo delle neopromosse: l’incredibile dato sull’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez si prepara a sfidare l’Inter Pisa, con l’obiettivo di replicare le sue prestazioni della scorsa stagione e migliorare il record contro le neopromosse. Inter, allarme big-match per Chivu! Dalla serata “rossa di rabbia” a San Siro contro il Liverpool, c’è un dato che inizia a far preoccupare il tecnico nerazzurro L’Inter affronta un momento di preoccupazione in vista delle sfide più importanti, dopo la sconfitta contro il Liverpool a San Siro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: Squadra matura: Chivu dopo il 5-0 al Sassuolo, Per lo Scudetto ancora a metà maratona! Inter-Juve? Vale 3 punti; Condannati dalla nostra storia a fare sempre bene la carica di Chivu prima del Sassuolo; Luis Henrique alla conquista dell'Inter: Sento la fiducia di tutti, ma Chivu mi chiede di fare di più; Sassuolo-Inter, formazioni ufficiali: Chivu coi titolarissimi, torna la 'Thu-La' dal 1'. Inter-Juve, c'è un dato in comune. Intanto Chivu punta Inzaghi e ConteProve di sorpasso a San Valentino. Solo Barça e Bayern meglio dei nerazzurri, quota 100 reti stagionali nel mirino ... tuttosport.com Barella e Calhanoglu, rientro con incognita: l’Inter prepara la Juve tra dubbi e scelteI due centrocampisti ancora non al top della forma: la situazione dei nerazzurri di Chivu in vista del Derby d'Italia ... tuttosport.com Inter - Juve, derby d'Italia a San Siro. Come finisce #SportMediaset #Mediaset #Inter #Juventus #SerieA - facebook.com facebook Corsera - #InterJuve, ci si rivede: allo Stadium tremarono i muri. Così #Chivu ha plasmato una squadra con numeri record x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.