I vertici arbitrali hanno confermato di non aver assegnato un rigore durante la partita tra Inter e Atalanta, episodio che ha suscitato proteste da parte dei nerazzurri. La decisione riguarda specificamente un episodio contestato durante il match, senza ulteriori commenti o analisi aggiuntive da parte degli organi competenti. La questione rimane al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

I vertici arbitrali hanno emesso il loro verdetto sugli episodi che hanno scatenato l’ira dell’Inter nella partita contro l’Atalanta. Il risultato finale è stato un pareggio 1-1, ma la discussione si concentra su due momenti specifici: il gol di Nikola Krstovic e il rigore non assegnato su Davide Frattesi. Gianluca Manganiello, l’arbitro della gara disputata sabato al Giuseppe Meazza Stadium, ha ricevuto conferma che lasciare correre il gioco prima del gol di Krstovic era legittimo. Tuttavia, i dirigenti della FIGC hanno stabilito che avrebbe dovuto essere fischiato un rigore per il fallo di Giorgio Scalvini sull’italiano Frattesi all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter: rigore non dato, vertici arbitrali confermano

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