L'arbitraggio nella sfida tra Juventus e Napoli ha sollevato crescenti tensioni tra i vertici della classe arbitrale. La mancata assegnazione di un rigore ha generato discussioni e polemiche che coinvolgono anche le alte sfere del calcio italiano. Questo episodio evidenzia l'importanza di un arbitraggio trasparente e preciso per mantenere l'integrità delle competizioni sportive e garantire fiducia tra le squadre e i tifosi.

Le polemiche sull’arbitraggio di Juventus-Napoli continuano a far rumore anche nei piani alti della classe arbitrale italiana. L’episodio chiave resta il contatto in area bianconera tra Bremer e Hojlund, giudicato da molti come un intervento da calcio di rigore non assegnato. “Un episodio del genere non può passare inosservato, non lo si può trattare come un contatto fortuito. Non solo, ma il trend arbitrale di quest’ultimo periodo, virato clamorosamente alla pura moviola invece che al protocollo VAR, stride particolarmente con la mancata concessione del penalty a favore del Napoli”. Un passaggio che evidenzia come l’episodio venga considerato in netto contrasto con la linea seguita recentemente nelle valutazioni arbitrali, spesso molto più rigide nell’analisi dei contatti in area. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juve-Napoli, vertici arbitrali furiosi per il rigore non dato

Approfondimenti su JuveNapoli

Dopo la partita tra Inter e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte hanno suscitato reazioni da parte dei vertici arbitrali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su JuveNapoli

Argomenti discussi: Mariani bocciato per il rigore non concesso ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali (Corsport) Oggi se ne parlerà a Open Var. Per la Gazzetta invece Mariani è stato promosso dai vertici arbitrali. Il Var sarebbe dovuto/potuto intervenire. https://www.il; Clamoroso, l’AIA promuove Mariani dopo Juve-Napoli: l'abbraccio di Bremer era da rigore; JUVE-NAPOLI, IL CASO BREMER-HOJLUND DIVIDE: PER L’AIA C’ERANO GLI ESTREMI DEL RIGORE; Arbitri, è di nuovo caos: l'espulsione di Skorupski in Genoa-Bologna fa discutere. Emergenza in porta per gli emiliani contro il Milan.

Rocchi furioso per il fallo Bremer-Hojlund in Juventus-Napoli: era rigoreL’episodio Bremer-Hojlund in Juventus-Napoli continua a far discutere e stavolta arriva una bocciatura pesante dai vertici arbitrali. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, è rimasto p ... internapoli.it

Ultimi aggiornamenti: 27 gen 2026, 09:27Altro turno di Serie A e altre polemiche arbitrali. Nel mirino questa volta ci sono Maurizio Mariani e Daniele Doveri, rispettivamente arbitro e VAR di Juventus-Napoli: Gianluca Rocchi boccia la loro ... calciomercato.com

“Sono italiano, prima cosa”. Episodio molto particolare si è verificato nel primo tempo di Juventus-Napoli, con l’arbitro Mariani che si rivolge in lingua inglese a Vergara che risponde così - facebook.com facebook

Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante #JuveNapoli: "Prima di tutto sono italiano". La replica dell'arbitro x.com